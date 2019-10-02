Руслан Нигматуллин: Семин скорректирует слова Гильерме о борьбе за 3-е место в группе
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин раскритиковал голкипера "железнодорожников" Гильерме, который заявил, что основной задачей команды на групповом этапе Лиги чемпионов будет борьба за третье место с леверкузенским "Байером".
Фото: "Спорт-экспресс"
"Мне не понравился настрой Гильерме на борьбу за третье место с "Байером". Это подразумевает собой внутреннюю неготовность на борьбу в матчах с "Атлетико" и "Ювентусом". Мы понимаем, что будет не просто, но нужно ставить самые максимальные задачи. Думаю, Юрий Павлович скорректирует слова Гильерме в приватной беседе. Я не согласен с настроем капитана "Локомотива", — сказал Нигматуллин в беседе с "Чемпионатом".
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