Запрессинговать, немного потерпеть и победить. «Зенит» солидно разобрался с «Бенфикой»

Команда, дважды рушившая мечты зенитовцев о попадании в восьмёрку сильнейших команд Европы, заставила серьёзно нервничать только 10-15 минут из первого лигочемпионского матча на стадионе «Санкт-Петербург».

Фото здесь и далее: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»