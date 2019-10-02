Запрессинговать, немного потерпеть и победить. «Зенит» солидно разобрался с «Бенфикой»

Команды быстро обменялись голевыми моментами: Азмун дотащил мяч до суматохи в чужой вратарской после отбора Дзюбы, Оздоев на угловом упустил своего соперника и позволил опасно пробить, а Дуглас Сантос закрутил мяч в перекладину после розыгрыша корнера. Но далее команды куда внимательнее и ответственнее стали выполнять оборонительную часть своего плана, не допуская даже стандартов у своих ворот.
Если почитать материалы аналитиков, то можно подумать, что футбол более-менее целиком состоит из розыгрыша мяча защитниками на своей половине поля. С возрастанием роли прессинга в футболе внимание на билдапе заостряется всё больше, и тренеры сегодняшних соперников пошли тем же путём.
Обе команды неплохо прессинговали: «Зенит» садился на свою половину поля реже, чем вынуждал терять соперника мяч высокой линией прессинга. Португальцы делали то же самое, только петербуржцы и не особо стремились разбить прессинг коротким пасом – в основном всё сводилось к не очень эффективным забросам на нападающих, в основном от Ракицкого.
«Зенит» внезапно забил, но не дал изменить игру
Внезапно не значит незаслуженно: моментов петербуржцы не создавали, однако прессинговали плотно и грамотно. Включились оба нападающих, Оздоев рискнул выдвинуться на Фейсу – и был вознаграждён голом Дзюбы!
? Первый гол Артёма Дзюбы в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2019
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Понравилось, что «Зенит» не только не отказался от прессинга, но и скорее упрочил свои позиции на поле, чаще стал цепляться за мячи в атаке и доводить мяч до штрафной. Увы, Дзюба стал настолько неэгоистичным и командным игроком, что часто подавал в штрафную, где с ним было бы куда опаснее. Да, Артём и Дриусси проделывали огромную работу, замучили и запутали гостей, но не на 100% использовали свой потенциал. Хотя прессинг Себатьяна - это вообще что-то сумасшедшее: будучи левым полузащитником, он помогал давить справа и успевал возвращаться.
«Бенфика» страдала из-за более сложной игры
«Зенит» получал преимущество за счёт простоты игры: петербуржцам для того, чтобы покончить с прессингом, было достаточно создать немного пространства Ракицкому. «Бенфика» длинными забросами не играла, а пройти прессинг не могла. Несмотря на смелые выдвижения зенитовцев, игроки успевали вернуться на свои позиции или получали подстраховку. В конце концов, хозяева просто были быстрее и мощнее в единоборствах, собрав большинство ничейных мячей.
В крайнем случае «Бенфика» устраивала позиционку в районе центральной линии, которая вскоре завершалась отбором Дзюбы или дальним ударом. Казалось, Бруну Лаже при разборе матча с «Локомотивом» из слабых мест «Зенита» подметил только вратаря и велел его почаще беспокоить. Андрей не беспокоился.
Комфортно жить не получилось
Семак понимал, что сил на весь матч в режиме первого тайма у команды не хватит, потому не удивлюсь, если тренер давал установку агрессивно начать второй тайм, чтобы забить ещё и спокойно играть на удержание.
Благое намерение игроки «Зенита» осуществить не смогли, а минуты с 55-й стали садиться к своим воротам и перестали цепляться за мяч. После заключительной потери Смольникова в матче и его замены «Бенфика» не выпускала нашу команду со своей половины несколько минут. Здорово помогла гостям и двойная перестановка Бруну Лаже.
Петербуржцы порой играли на отбой, но даже в случае нацеленного выноса у Азмуна с Дзюбой оставалось не так много сил. Да и поддержки из-за перехода на 3 центральных защитника стало меньше – Шатов был вынужден сесть глубже.
Лучшая оборона – это атака
«Бенфика» никак не могла придумать момент, но по такой односторонней игре это было вопросом времени. Очень здорово, что оно так и не наступило. «Зениту» было жизненно необходимо вцепиться в мяч и не отдавать его, что и удалось Барриосу перед шикарным голевым пасом на Караваева. Выходивший на укрепление фланга обороны защитник выполнил свою задачу самым простым способом – один спринт к чужим воротам, и обороняться толком больше не пришлось.
? Караваев прострелил, а Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота. #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитБенфика pic.twitter.com/SWC3TKpaIt— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2019
Эмоциональный заряд активировал у игроков «Зенита» остаток сил, Оздоев с Дзюбой и Азмуном оперативно сняли все вопросы по исходу и понеслись за четвёртым. Великая вещь в футболе эпизод: отбери кто-то из двоих португальцев тот мяч у Барриоса, мы могли бы обсуждать игру нашей командой в совершенно других тонах, а не наслаждаться ей. Хотя в эндшпиле «Бенфика» могла смазать впечатление, если бы забила ещё один из своих моментов.
Лунёв ошибся, но когда было можно
Удар у де Томаса после перехвата выноса Осорио получился шикарный, но снова дальняя дистанция, видимый момент удара и ближний угол – это уже похоже на болезнь. Утешает только то, что в первом тайме, когда цена ошибки была куда выше, Андрей действовал уверенно и позволил партнёрам сделать игру, прежде чем «накосячить».
«Зенит» – фаворит?
Пока что говорить рано: «Лион» тоже набрал 4 очка, причём сделал это неожиданно, дома прихлопнув «РБ Лейпциг». Зато «Зенит» совершенно точно в борьбе, в отличие от «Бенфики», стартовавшей с двух поражений.
Лига чемпионов
2 тур
2 тур
"Зенит" - "Бенфика" - 3:1
Голы: Дзюба, 22, Рубен Диаш, 70 (аг), Азмун, 78 - де Томас, 85
Голы: Дзюба, 22, Рубен Диаш, 70 (аг), Азмун, 78 - де Томас, 85
"Зенит": Лунёв, Дуглас, Иванович, Ракицкий, Смольников (Осорио, 63), Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Габриэл, Рафа Силва, Тавареш, Жардел, Таарабт, Пицци (Винисиус 60), Фейса (Кайо, 60), Сеферович (де Томас, 80).
Предупреждения: Ракицкий, 44.