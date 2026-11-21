"Ну он же проигрывает Слуцкому. Он не готов. Это же особая профессия.
И потом, надо уметь интересно рассказывать про футбол. Я не услышал, что он интересно рассказывал про футбол. Он должен увлечь своим рассказом о футбол, а Смолов не увлек. Вот и все", - сказал Орлов.
Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана состоялся в минувшую международную паузу. Встреча проходила в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. Хозяева поля вели с разницей в два мяча до 70-й минуты, однако пропустили три гола за девять минут. Победный мяч записал на свой счет атакующий полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: "Чемпионат"