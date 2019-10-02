Садио Мане: "Зальцбург" доставил "Ливерпулю" проблемы, но мы забили больше голов и заслужили победу

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу над "Зальцбургом" (4:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа вела в счете 3:0, но позволила австрийцам сравнять его."Зальцбург" — действительно хорошая команда. После того как растеряли преимущество в три мяча, было тяжело, но мы справились и заслужили победу.Честно говоря, я знал, насколько хорош "Зальцбург", поскольку был там 2,5 года. Они никогда не сдаются, доставляют проблемы. Сегодня они их также доставили, но мы забили больше голов", — сказал Мане в эфире BT Sport.