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Вячеслав Караваев: дебют на "Газпром Арене" в Лиге чемпионов получился отличный

Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1).

"Дебют на стадионе "Газпром Арена" в Лиге чемпионов получился отличный. Главное, что выиграли, набрали три очка. Поддержка была сумасшедшая. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли, поддерживали "Зенит".

Естественно, переживаешь за ребят, когда сидишь на скамейке, хочешь помочь и не можешь. Когда выходишь на поле, чуть поспокойнее. Считаю, что вышел неплохо. Перед игрой переход на схему 3-5-2 не оговаривался. Это тактика тренеров. Удачно вышло. Значит, тренеры это грамотно задумали.

Я бы не сказал, что у нас была какая-то расслабленность в концовке. Просто совершили ненужную ошибку и пропустили ненужный гол. Естественно, концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол. Но слава богу, что довели дело до победы", - цитирует Караваева "Матч ТВ".


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Теги: Караваев Зенит Бенфика
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