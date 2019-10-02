"Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.
Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача — занять первое место, но "Интер" непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа — хороший результат", — цитирует Месси пресс-служба УЕФА.
Лионель Месси: я устал, не хватает игрового ритма
Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу над "Интером" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером". Аргентинец впервые в новом сезоне отыграл в матче все 90 минут.
Фото: © REUTERS / Thilo Schmuelgen
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