Лионель Месси: я устал, не хватает игрового ритма

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу над "Интером" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером". Аргентинец впервые в новом сезоне отыграл в матче все 90 минут.

Фото: © REUTERS / Thilo Schmuelgen