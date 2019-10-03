Василий Уткин: итог матча с "Бенфикой" — "Зенит" иногда может быть крутым

Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлением от матча Лиги чемпионов "Зенит" — "Бенфика" (3:1).

Фото: РИА Новости

"Лучшая игра "Зенита" при Семаке, что я видел.



Что хорошего и интересного я наблюдаю?



В Азмуне спит демон. У него бывают моменты, когда в него словно влезает — как этого звали в "Игре Престолов", который умел внедряться в других живых существ? Азмун словно становится тройным: он впервые так преобразился на первых уже минутах.



Караваев. Ничего особенного нет в этом игроке, но с его появлением появляется конкуренция на почти заиндевевшей позиции. Смольников тоже заиграл куда лучше.



И опорная зона. Оздоев и Барриос показали свои лучшие качества, а это у них обоих — самое ценное — практически идентично: они игроки двух фаз. И отбор, и созидание. Первый гол возник, когда Оздоев одним касанием и вырвал мяч, и фактически отдал его на гол. Второй — когда у Барриоса получился перехват, он же пас на рывок Караваеву.



Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с "Локомотивом"? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?

Сложно сказать.



В общем, итог матча — "Зенит" иногда может быть крутым", — написал Уткин.