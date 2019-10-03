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Василий Уткин: итог матча с "Бенфикой" — "Зенит" иногда может быть крутым

Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлением от матча Лиги чемпионов "Зенит" — "Бенфика" (3:1).
Фото: РИА Новости
"Лучшая игра "Зенита" при Семаке, что я видел.

Что хорошего и интересного я наблюдаю?

В Азмуне спит демон. У него бывают моменты, когда в него словно влезает — как этого звали в "Игре Престолов", который умел внедряться в других живых существ? Азмун словно становится тройным: он впервые так преобразился на первых уже минутах.

Караваев. Ничего особенного нет в этом игроке, но с его появлением появляется конкуренция на почти заиндевевшей позиции. Смольников тоже заиграл куда лучше.

И опорная зона. Оздоев и Барриос показали свои лучшие качества, а это у них обоих — самое ценное — практически идентично: они игроки двух фаз. И отбор, и созидание. Первый гол возник, когда Оздоев одним касанием и вырвал мяч, и фактически отдал его на гол. Второй — когда у Барриоса получился перехват, он же пас на рывок Караваеву.

Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с "Локомотивом"? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?
Сложно сказать.

В общем, итог матча — "Зенит" иногда может быть крутым", — написал Уткин.


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Теги: Уткин Зенит Бенфика Лига чемпионов
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