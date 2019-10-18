Бывший тренер "Спартака" и "Ювентуса" Массимо Каррера спрогнозировал победителя Лиги чемпионов в этом сезоне и рассказал, какие команды он хотел бы увидеть в финале.
"Если бы мне пришлось поспорить на пиццу по поводу победителя Лиги чемпионов, я бы поставил на "Ювентус". Было бы здорово, чтобы в финале "Юве" встретился с "Ливерпулем" и отобрал кубок у действующего чемпиона", — цитирует Карреру Juvenews.eu.
Каррера также поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду, который недавно забил 700-й гол в карьере: "Роналду 34 года, но выглядит он на 28. У него невероятное телосложение и сумасшедшая страсть к победам. Думаю, Криштиану сможет обойти Пеле, забившего 767 голов".
Sport24.ru
Каррера рассказал, какой финал Лиги чемпионов хотел бы увидеть в этом сезоне
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