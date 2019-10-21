Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри выступил на пресс-конференции накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".
"Мы сыграем против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают лучше, чем кто-либо от них ожидал.
Сейчас мы создаем больше моментов, чем в начале сезона, но недостаточно остры. Думаю, "Ювентус" движется в правильном направлении, просто нужно улучшить реализацию.
Не думаю, что Рэмзи завтра будет нам доступен. Он много работает, чтобы справиться с мышечной усталостью. Данило выглядит неплохо, но я не думаю, что его хватит на 90 минут.
Роналду обладает исключительным менталитетом. Он умеет ставить перед собой личные цели, которые идут на пользу команде", - цитирует Сарри УЕФА.
Сарри - о "Локомотиве": "Ювентус" сыграет против сильной команды
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