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Нойер повторил рекорд Кана в Лиге чемпионов. Совсем скоро он его превзойдет

Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана в Лиге чемпионов. Речь идет о количестве матчей, проведенных немецкими вратарями в главном клубном турнире Европы. В активе обоих голкиперов по 103 игры в ЛЧ.

Нойер догнал Кана во вторник, 22 октября, когда вышел в стартовом составе "Баварии" в гостевом матче 3-го тура группового этапа против "Олимпиакоса". Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2.

Стоит отметить, что Кан все 103 своих матча в Лиге чемпионов провел в составе "Баварии". Нойер — нет. Ранее Мануэль защищал цвета "Шальке", за который сыграл 22 матча в престижнейшем еврокубке.

Нойер может побить рекорд Кана уже через две недели, 6 ноября, когда "Бавария" примет на своем поле "Олимпиакос" в матче 4-го тура группового этапа.

Абсолютным рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов среди немецких футболистов всех амплуа является экс-защитник "Баварии" и "Штутгарта" Филипп Лам — 112 игр. Второе место по этому показателю занимает действующий футболист мюнхенского клуба Томас Мюллер — 107 матчей. Кан и Нойер пока делят третью позицию.

Sport24


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Теги: Нойер Кан Лига чемпионов Бавария
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