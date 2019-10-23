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Лебедев: если бы матч длился не 90 минут, а 75, то "Локомотив" одержал бы победу

Депутат Госдумы РФ, болельщик "Локомотива" Игорь Лебедев прокомментировал поражение российской команды от "Ювентуса" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Можно целый час перечислять, чего не хватило "Локомотиву" для победы, но мне в первую очередь хочется сказать ребятам спасибо. Вчера мы увидели, что в нашей стране есть клубы, которые готовы играть на европейском уровне. И если бы матч длился не 90 минут, а 75, то "Локо" одержал бы победу (смеется). А если серьезно, то вы сами понимаете, что стоимость каждой фамилии в "Юве" — миллионы евро. Мы же еще набираемся опыта, учимся у таких команд. Но если бы у Семина были Роналду, Дибала, Игуаин и Куадрадо, то "Локомотив" бы победил. Пока наши клубы еще не усвоили две банальные вещи — в ЛЧ не прощают ошибок, и необходимо использовать каждый шанс, который дает футбольный бог.

Не готов разбирать конкретные ошибки, так как я не профессионал. Но многие заметили, что Крыховяк был не тот, что мы привыкли видеть, Идову в концовке подустал. Правда Семину некем их было заменить. "Ювентус" — не "Ахмат", тут не выпустишь на поле 20-летних пацанов.

И что скрывать — своим голом Леша Миранчук значительно поднял свою трансферную стоимость! После матча даже Сарри обратил особое внимание на полузащитника. Думаю, что он сделал большой шаг в сторону Европы. Не исключаю, что если Леша продолжит так выступать, то уже зимой поступит ряд серьезных предложений по покупке. Другой разговор, отпустит ли братьев сам "Локо"? Мне кажется, клуб захочет сохранить их хотя бы до лета.

Сможет ли "Локо" выйти в плей-офф ЛЧ? Будет тяжело. Хотелось бы зацепиться за ничью с "Юве" дома. С "Атлетико" на выезде, при всем уважении к любимому клубу, ловить нечего. поэтому в домашнем матче с "Байером", скорее всего, разыграем путевку в Лигу Европы", — сказал Лебедев в беседе с Sport24.


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Теги: Лебедев Локомотив Лига чемпионов Ювентус
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