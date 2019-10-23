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Де Лигт: у "Локомотива" почти не было ударов по воротам

Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс Де Лигт высказался по поводу прошедшего матча третьего тура группового отбора Лиги чемпионов, передает De Telegraaf.

Напомним, что игра прошла вчера, 22 октября, на домашнем поле "бьянконери". Итальянская команда встретилась с московским "Локомотивом", который обыграла со счетом 2:1.

"Я думаю, что сыграл хорошо, был тверд и стабилен. У "Локо" почти не было ударов по воротам.

Если говорить о критике, я не читаю прессу. То, что я провожу много времени в тренажерном зале, — миф. В голландском "Аяксе" я намного больше работал", — заявил де Лигт.

"Газета.ру"


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Теги: Де Лигт Локомотив Ювентус
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