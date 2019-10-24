» » 19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

В среду, 23 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Наполи". Встреча группы Е завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:2.

В составе "Зальцбурга" дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд. Теперь на счету 19-летнего норвежца 6 голов в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. Это позволило ему стать первым игроком в истории турнира, кто забил 6 голов в своих первых трех матчах в ЛЧ.

Вдобавок Холанд стал вторым тинейджером в истории Лиги чемпионов, кому удалось отличиться в каждом из своих первых трех матчей в турнире. Ранее это удавалось лишь Кариму Бензема, когда тот выступал в составе "Лиона".

Sport24


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Теги: Зальцбург Холанд Лига чемпионов
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