19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

В среду, 23 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Наполи". Встреча группы Е завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:2.В составе "Зальцбурга" дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд. Теперь на счету 19-летнего норвежца 6 голов в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. Это позволило ему стать первым игроком в истории турнира, кто забил 6 голов в своих первых трех матчах в ЛЧ.Вдобавок Холанд стал вторым тинейджером в истории Лиги чемпионов, кому удалось отличиться в каждом из своих первых трех матчей в турнире. Ранее это удавалось лишь Кариму Бензема, когда тот выступал в составе "Лиона".