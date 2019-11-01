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Лэмпард: Канте работает с командой и будет готов к матчу с "Аяксом"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков лондонского клуба.

"Рюдигер? Он не восстановился. Я видел комментарии, но имеет место недопонимание, и Рюдигер собирается встретиться с консультантом в понедельник, поскольку его беспокоит проблема в области паха. Придётся подождать следующих новостей.

Н’Голо Канте близок к возвращению в строй. Теперь он работает с командой и, вероятно, будет готов к матчу с "Аяксом" на следующей неделе.

Баркли и Кристенсен? Росс по-прежнему не совсем восстановился, но он на верном пути. Андреас достаточно близок к возвращению, но обоим игрокам осталось сделать последний шаг в плане разницы между восстановлением и готовностью к матчу", — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

"Чемпионат"


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Теги: Лэмпард Канте Челси Аякс Лига чемпионов
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