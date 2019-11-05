Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и "РБ Лейпциг". Встреча группы G состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:55 мск.
"С РБ "Зениту" будет тяжело. Последние два матча клуб из Лейпцига провел просто феноменально, его игроки забили какое-то невероятное количество мячей. Все это говорит о том, что немцы сейчас на ходу. Команда бежит, летит, и у нее все получается. А значит, питерцам нужно при подготовке учитывать и то, что соперник испытывает психологический подъем.
"Зениту" нужно постараться насытить пространство перед своей штрафной и не оставлять свободных зон. С РБ надо быть очень внимательными при потере мяча на их половине поля, потому что они быстро выбегают вперед при перехватах. Вообще сине-бело-голубым необходимо крайне серьезно подготовиться к этой встрече", — цитируют Кирьякова "Известия".
Кирьяков: "Лейпциг" сейчас бежит, летит, у них все получается. "Зениту" будет тяжело
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