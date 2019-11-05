» » Кирьяков: "Лейпциг" сейчас бежит, летит, у них все получается. "Зениту" будет тяжело

Кирьяков: "Лейпциг" сейчас бежит, летит, у них все получается. "Зениту" будет тяжело

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и "РБ Лейпциг". Встреча группы G состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:55 мск.

"С РБ "Зениту" будет тяжело. Последние два матча клуб из Лейпцига провел просто феноменально, его игроки забили какое-то невероятное количество мячей. Все это говорит о том, что немцы сейчас на ходу. Команда бежит, летит, и у нее все получается. А значит, питерцам нужно при подготовке учитывать и то, что соперник испытывает психологический подъем.

"Зениту" нужно постараться насытить пространство перед своей штрафной и не оставлять свободных зон. С РБ надо быть очень внимательными при потере мяча на их половине поля, потому что они быстро выбегают вперед при перехватах. Вообще сине-бело-голубым необходимо крайне серьезно подготовиться к этой встрече", — цитируют Кирьякова "Известия".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кирьяков РБ Лейпциг Зенит Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 10 22
2 Боруссия Д 10 19
3 РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария 10 18
5 Фрайбург 10 18
6 Шальке 04 10 18
...
18 Падерборн 10 4
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
...
16 Сочи 15 13
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Опубликован полный состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино 1
Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России
РПЛ проводит проверку по факту драки болельщиков в матче "Крылья Советов" — "Рубин"
Неймар избежал наказания за удар фаната после финала Кубка Франции
Тедеско: к игре с "Арсеналом" добавили 4 минуты. Вы серьезно считаете, что этого достаточно? 4
Кирьяков: "Лейпциг" сейчас бежит, летит, у них все получается. "Зениту" будет тяжело
Точилин может лишиться работы после матча с ЦСКА 1
Арустамян: зимой ЦСКА сделает предложение "Уфе" по Фомину 4
Тедеско: мы не можем решить все проблемы "Спартака" за одну неделю
«Лейпциг» забил 14 голов в двух матчах и едет в гости к «Зениту». Всё о ключевом матче ЛЧ 1
Тедеско: у Шюррле нет проблем. Это реально очень мотивированный игрок и один из лидеров "Спартака" 6
Морьентес готов рассмотреть предложения российских клубов 1
Ребров: разве отборным матом можно воспитать новое поколение достойных болельщиков?
Аджоев: "Арсенал" набрал золотые три очка в матче со "Спартаком"
Тедеско рассказал о большой цели "Спартака" 12
Уткин: Дзюба сравнил стоимость составов "Зенита" и "Лейпцига". А по какой цене считать Сутормина? 9
Хавбек "Эвертона" Гомеш успешно перенес операцию
Обидчики Тедеско. Сборная лучших игроков 15-го тура
Источник: стюард, работавший на матче "Крылья Советов" — "Рубин", скончался на стадионе
"Проснитесь, невежественные люди". Балотелли обратился к фанатам "Вероны" после расистского скандала 1
Черышев вошел в заявку "Валенсии" на матч Лиги чемпионов
Капелло: на месте Аллегри я бы пошел в "Манчестер Юнайтед"
Тренер "Аякса" Тен Хаг исключил возможность своего появления у руля "Баварии"
Вела обошел Ибрагимовича в голосовании за самого ценного игрока чемпионата МЛС
Канте сможет помочь "Челси" в матче с "Аяксом"
Президент "Наполи" на неделю запер команду на базе. Анчелотти недоволен
Вальверде: "Славия" играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади
Морьентес: не исключаю, что скоро увидим Головина в команде калибра "Реала" или "Баварии" 11
"Милан" заинтересован в возвращении Ибрагимовича
Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле. В мае вратарь перенес инфаркт 1
Все новости