Сарри: Игуаин раньше был большим эгоистом, а сейчас чаще ассистирует. Теперь он более опасен

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" прокомментировал игру отдельных футболистов своей команды.— Ребята знали об этой ситуации с самого начала сезона. Знали, что так получится, но оба решили остаться в команде. Если у меня получается выпустить их вместе, все только рады.— Сейчас Игуаин должен больше играть на команду. В "Наполи" он был большим эгоистом — был более нацелен на атаку. Сейчас же часто ассистирует. Считаю, теперь он более опасен.— Странно, что и в России обсуждают, как у нас бьют штрафные Роналду, Дибала и Пьянич. Парни решают это между собой на поле.— Он не готов на 90 минут. Коста сыграет какое-то время, но сколько именно, пока не знаю.— У него небольшая травма. Ему лучше остаться в Турине и подлечиться. Играть сегодня он не может. Кто его заменит, мы решим завтра утром.— Не могу ничего сказать сегодня. Он не тренируется с командой, а решать данный вопрос будет клуб.