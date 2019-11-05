Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" прокомментировал игру отдельных футболистов своей команды.
— Дибала и Игуаин почти не играют вместе. Вам сложно объяснить количество игрового времени для каждого?
— Ребята знали об этой ситуации с самого начала сезона. Знали, что так получится, но оба решили остаться в команде. Если у меня получается выпустить их вместе, все только рады.
— Игуаин в прошлом году в "Челси" играл совсем иначе. Какую мотивацию вы для него нашли? И в чем разница его образца "Челси" и "Наполи"?
— Сейчас Игуаин должен больше играть на команду. В "Наполи" он был большим эгоистом — был более нацелен на атаку. Сейчас же часто ассистирует. Считаю, теперь он более опасен.
— Пьянич и Дибала бьют штрафные лучше Роналду. Не проблема ли это для команды, учитывая, что часто к мячу подходит Криштиану?
— Странно, что и в России обсуждают, как у нас бьют штрафные Роналду, Дибала и Пьянич. Парни решают это между собой на поле.
— Завтра ожидается быстрый матч. Сыграет ли в этой связи Дуглас Коста?
— Он не готов на 90 минут. Коста сыграет какое-то время, но сколько именно, пока не знаю.
— Что с Де Лигтом, не попавшим в завяку?
— У него небольшая травма. Ему лучше остаться в Турине и подлечиться. Играть сегодня он не может. Кто его заменит, мы решим завтра утром.
— Покинет ли "Ювентус" зимой Манджукич?
— Не могу ничего сказать сегодня. Он не тренируется с командой, а решать данный вопрос будет клуб.
Sport24.ru
Сарри: Игуаин раньше был большим эгоистом, а сейчас чаще ассистирует. Теперь он более опасен
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