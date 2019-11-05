"Барселона" не смогла обыграть "Славию"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" вничью сыграла со "Славией" со счетом 0:0.



Лига чемпионов



4 тур



"Барселона": тер Штеген, Пие, Лангле, Альба (Роберто, 46), Семеду, Бускетс (Ракитич, 68), Видаль, де Йонг, Гризманн, Месси, Дембеле (Фати, 65)



"Славия": Коларж, Фридрих, Кудела, Боржил, Цоуфал, Траоре, Соучек, Шевчик, Олайинка, Станчу, Масопуст.



Предупреждения: Пике, 14, Олайинка, 21, Семеду, 32, Бускетс, 43, Станчу, 48, Гушбауэр, 82, Кудела, 84