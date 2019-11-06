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Актёр Баринов: Сарри может дурить как угодно, но у нас тоже не дураки сидят

Актёр и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "железнодорожниками" и "Ювентусом".
Фото: "СЭ"
"Хотелось бы, чтобы "Локомотив" доставил проблемы "Ювентусу". Я верю в тренерский талант Сёмина. Он действительно создал хлопот Сарри в Турине. "Локо" в любом случае постарается, но проблемы-то остались. Слышал, что Смолов и Антон Миранчук начали тренироваться в общей группе, но это же ничего не значит. Вряд ли они попадут даже в заявку. В матче с "Уфой" нужно было делать замены, а выпускать некого. Лазарет полон. Были сложные условия: искусственный газон и холод. Я понимаю, почему Сёмин никого не выпустил. Хорошо, что ещё никто не травмировался.

Любопытно, чем Сёмин сможет удивить сегодня. Надежда только на него: и у футболистов, и у болельщиков. В принципе все игроки сыграли на 100 процентов своих возможностей в прошлом матче. Нам остаётся надеяться только на Сёмина.

Сарри ждёт более открытой игры "Локомотива"? Есть басня – "Волк на псарне". Там есть строчка: "Ты брат — сер, а я брат – сед". Так что он может дурить как угодно. У нас тоже не дураки сидят. Сарри был озабочен в Турине. Это было видно, когда он бегал со своей сигаретой, и что у него было с лицом. А какая у них была радость, когда они выиграли. Ничего сверхъестественного "Ювентус" не показал, но кто знает, что ещё у них есть в загашнике.

"Ювентус" сильнее, чем "Лейпциг". И по именам, и по игре. После поражения в Турине мне не было обидно, хотя сенсация была рядом. Мне было грустно, что я увидел такую игру от "Зенита", особенно во втором тайме. Было ощущение, что у "Зенита" вообще мяча не было. Я не на "Зенит" обиделся, я поразился, что немцы играли в другой футбол, а с ними играл наш лидер, и он был никем. Это не значит, что другая команда сыграла бы лучше. Просто хочется понять, когда у нас будет такой футбол, который показали вчера немцы?", - цитирует Баринова "Чемпионат".


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Теги: Баринов Сарри Локомотив Ювентус
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