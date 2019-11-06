Актёр Баринов: Сарри может дурить как угодно, но у нас тоже не дураки сидят

Актёр и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "железнодорожниками" и "Ювентусом".



Фото: "СЭ"