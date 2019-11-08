Гилерме: даже самые великие допускают ляпы. Почему это не может случиться со мной?

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2).

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"