Гилерме: даже самые великие допускают ляпы. Почему это не может случиться со мной?

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB— Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019
"Ошибки случаются. Даже самые великие голкиперы в мире допускают ляпы. Почему это не может случиться со мной? Важно понимать, что это не зря. Такие серьёзные ошибки — урок на будущее. Возможно, был немного расслаблен, не уверен в себе. Такие моменты всегда делают сильнее. Это впервые случилось в моей карьере. Главное, не опускать голову в такие моменты. После этой ошибки я взял себя в руки, справился", — рассказал Гилерме в интервью RT.