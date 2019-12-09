Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился ожиданиями от последнего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
"Мы должны сильно стартовать завтра. Но не надо забывать, что спешка может и навредить. Так что не будем пытаться забить сразу два мяча. Но будем стараться воспользоваться всеми моментами, которые у нас будут. Постараемся больше держать мяч. Но от соперника тоже многое зависит.
"Зенит" интересная команда. Играет с четырьмя нападающими. Футболисты здорово борются за верховые мячи. Это задача для наших фланговых игроков — навязать игру вверху. "Зенит" — сильная и очень сыгранная команда.
То, что у "Зенита" не будет нескольких футболистов — это часть игры. Это шанс для других футболистов. Для нас главное выйти на поле и показать максимум. Конечно, если «Зенит» завтра сыграет в пять защитников — это будет сюрприз. Но мы готовимся к разным сценариям", - цитирует Лаже Sport24.
Главный тренер "Бенфики": "Зенит" - сильная и очень сыгранная команда
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