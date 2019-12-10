"Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Валенсия" обыграла "Аякс" (1:0). В другом матче "Челси" дома победил "Лилль" (2:1). Испанский и английские клубы продолжат выступление в 1/8 финала турнира.



Лига чемпионов



6 тур



Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 - Реми, 78.



"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Пулишич (Хадсон-Одои, 62), Ковачич (Маунт, 82), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72).



"Лилль": Меньян (Лео Сезар, 72), Габриэл, Челик, Тиагу Джало, Пье, Тиаго Майя (Бамба, 66), Сумаре, Шека, Языджи, Луис Араужо (Саншеш, 82), Реми.



Предупреждения: Челик, 40, Зума, 45+1, Шека, 67.



Лига чемпионов



6 тур



Гол: Родриго, 24.



"Аякс": Онана, Блинд, Велтман, Тальяфико (де Йонг, 89), Мазрауи, ван де Бек, Мартинес, Альварес (Дест, 46), Ланг (Хунтелаар, 70), Зиеш, Тадич.



"Валенсия": Доменек, Дьяхаби, Габриэль, Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Солер, Торрес (Мангаля, 90+5), Родриго, Гамейро (Вальехо, 54).



Предупреждения: Альварес, 10, Доменек, 79, Тальяфико, 79, Онана, 81, Парехо 81, ван де Бек, 83, Вальехо, 86 Тадич, 90+4.

Удаление: Габриэл, 90+3.