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Семак - о вылете "Зенита" из еврокубков: это не катастрофа

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Бенфики" (0:3) в матче Лиги чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
"В первом тайме нас все устраивало. После перерыва пропустили быстрый мяч. Удаление повлияло на исход матча. После этого было сложно рассчитывать на положительный результат.

Результат параллельного матча никак не может расслабить, вопрос в ошибках. Когда пропускаешь и остаешься в меньшинстве, сложно на что-то рассчитывать.

Ерохин хорошо помогал на стандартах. Мы знали, что «Бенфика» хорошо исполняет стандарты. Не думаю, что стоит уделять внимание одному игроку. Плохо играла вся команда.

Своими ошибками мы виноваты в этой ситуации. Надо отдать должное «Бенфике». Они знали, чего им надо добиться и как это сделать.

Результат нас не устраивает. Но это не катастрофа. После длительного отсутствия в ЛЧ мы понимали, как нам будет сложно. Будем готовиться к следующему сезону. Надеюсь, мы будем выглядеть более достойно. Но катастрофы никакой нет.

Отсутствие Ракицкого? Ракицкий для нас очень важен. Но все футболисты допускали сегодня ошибки в организации игры.

7 очков — не самый плохой результат. Но так сложилось, что нам этого не хватило. Сейчас чем громче слова, тем больше они внимания привлекают. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Значит, мы не еще не готовы, чтобы выйти в следующий этап", - цитирует Семака Sport24.ru.


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Теги: Семак Зенит Бенфика
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