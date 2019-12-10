Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал поражение команды от "Бенфики" (0:3) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылет сине-бело-голубых из еврокубков.
"Да, я соглашусь, что уровень российской Премьер-Лиги упал. Конечно, обидно! "Зенит" проиграл, а ведь Лига чемпионов — это все, что может быть в футболе.
Новый тренер для «Зенита»? Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не вижу все матчи команды. Но нужно что-то делать, потому что «Зенит» в чемпионате идет на первом месте, а в еврокубках сыграли очень слабо", - цитирует Петржела Sport24.ru.
Петржела: уровень РПЛ упал. "Зенит" в чемпионате на 1-м месте, а в еврокубках сыграли очень слабо
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