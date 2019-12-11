Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже прокомментировал победу над "Зенитом" (3:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот результат позволил лиссабонцам набрать 7 очков и занять 3-е место в группе G, дающее путевку в плей-офф Лиги Европы. "Зенит" завершил выступления в еврокубках.
"Наши игроки всегда хорошо контролировали свои эмоции. Мы сыграли уверенно, спокойно и насладились своей игрой.
Могли ли мы пройти дальше в Лиге чемпионов? Да. Но мы постоянно ищем лучший стартовый состав. Главное — понять настрой команды и выбрать лучший состав, исходя из соперника. Тогда сможем ощутить прогресс, к которому стремимся. Мы должны подходить к матчам без отрицательных эмоций прошлого, вне зависимости от турнира", — цитирует Лаже пресс-служба УЕФА.
Главный тренер "Бенфики": мы насладились своей игрой против "Зенита"
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