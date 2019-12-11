«Атлетико» никого не мог победить, но наконец приехал «Локомотив». Даже кризисный Мадрид на три головы выше

После первого матча все отдавали должное старанию «Локомотива», но мадридцы приехали и очень спокойно убрали соперника на классе. «Атлетико» показался космосом, топ-уровнем. Но после хорошего старта сезона команда Симеоне выглядит ужасно, идёт на 7-м месте в таблице, а в последних 8 матчах выиграла всего однажды.
У «Локомотива» аналогичная ситуация: одна победа в 9 играх, но на другом уровне, в чемпионате России. Задолго до последнего тура стало известно, что на нём команда Сёмина в дальнейшем и сконцентрируется. А вот «Атлетико» обязан был сделать всё для победы, чтобы не остаться без еврокубков после поражений от «Байера» и «Ювентуса».
Автобус не продержался и минуты
Из-за дисквалификации Баринова «Локомотив» вышел в 6 номинальных защитников: в дополнение к оборонительной пятёрке в опорной зоне расположился Мурило. Быстро пропущенный гол в таком составе – то, чего нужно избежать любыми способами. «Локомотив» избежал, но совсем уж крайними мерами: Коченкову пришлось тащить пенальти Триппьера после собственного глупого фола на 41-й секунде. Кстати, с ещё одним нарушением правил, которое показали в трансляции, но выход Антона с ленточки почему-то не заинтересовал видеоассистентов, а назначенный пенальти стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов после прошлогоднего финала.
ВАР против «Локомотива» и за него
На 17-й минуте «Атлетико» получил ещё один шанс пробить с 11-метровой отметки, который Феликс использовал идеально. Хозяевам помогли видеоарбитры, подсказавшие Кашшаи о глупой игре рукой Жемалетдинова. В середине тайма Мората удвоил счёт, но тут просмотр уже сыграл за «Локо», показав сантиметровый офсайд – такие решили сегодня судьбу матча «Шахтёр» – «Аталанта».
Но, честно говоря, от отмены гола «Атлетико» было ни тепло ни холодно. «Локомотив» вроде бы держался на минимальном отставании в счёте, но с такой игрой и оно казалось пропастью – всё-таки от своей штрафной в футболе забивают нечасто.
Стритбол на одно кольцо
Курбан Бердыев в былые времена сравнивал игру «Барселоны» с баскетболом. Первый тайм в исполнении «Атлетико» тоже походил на эту игру, только шла она на одно кольцо, велась одной командой и не требовала удара по воротам каждые 24 секунды.
«Локомотив» на чужой половине поля вообще не появлялся и не имел такой возможности: мадридцы при потере мяча сразу накрывали прессингом, разбирали все варианты, заставляли в лучшем случае отдавать пас в борьбу и выигрывали её. Хозяева всегда создавали численное преимущество, делали всё гораздо быстрее и техничнее – такой контроль соперника в матче двух профессиональных команд увидишь редко.
Анализ позиционных атак Локомотива в первом тайме:— Anton Mikhashenok (@mikhashenok) December 11, 2019
1.
.
1:12 по ударам (и то пас Рыбуса в руки Облаку считать не стоило), 66% точности передач, менее 25% владения мячом. В домашнем матче с «Ювентусом» «Локомотив» сыграл неожиданно смело, а на «Ванда Метрополитано» выглядел то ли трусливо, то ли беспомощно, а скорее и так, и сяк.
При этом средняя линия отсутствовала у «Локо» и при обороне («Атлетико» делал на подступах к штрафной что хотел), и при атаке – идти вперёд было просто некому.
Фелипе добил интригу, хотя она и так не подавала признаков жизни
Хозяева наверняка прекрасно понимали, что, если зададутся такой целью, не позволят даже подойти «Локомотиву» к своей штрафной, но лучше было перестраховаться и чуть успокоить бушующего Диего Симеоне. Забить второй удалось вскоре после перерыва: он вырос после контратаки (да, они случались при любой вылазке «Локо» на чужую половину), углового и его неторопливого розыгрыша. Далее «Атлетико» мог уже играться с гостями, которых язык не поворачивался назвать соперниками.
Самый печальный итог матча
Нет, про погружение нашего футбола на дно будет позже. Худшее, что случилось сегодня в Мадриде – травма Ведрана Чорлуки. Человек уже распланировал отпуск и через месяцок должен был приступить к тренировкам, а его со страшной болью унесли на носилках. Остаётся надеяться, что всё только выглядело ужасно.
Испанские аутсайдеры лучше наших лидеров, чего говорить об «Атлетико»?
Смотришь на результаты «Атлетико» и не понимаешь: что же такого страшного в этой команде, что хоть на каком-то отрезке хоть одного из матчей «Локомотив» не может с ними даже посоперничать. Ну ведь откровенный кризис переживает команда Симеоне: в Примере не может обыграть никого, влетает «Байеру» в гостях и побеждает его дома при омерзительной игре. Нынешний «Атлетико» может в перспективе снова стать третьей силой в Испании, но сейчас ею и близко не является.
Впрочем, чему удивляться, если после домашнего поражения от «Эспаньола» в микст-зоне Иван Обляков заявляет, что неважно, на каком месте в Ла Лиге соперник – это испанская команда и этим всё сказано. Так вот на данный момент эта испанская команда идёт вообще последней в таблице с 5-очковым отставанием от зоны невылета. И всё равно она даже не в оптимальном состоянии без труда выигрывает группу и побеждает команду нашей топ-5.
Так что с одной стороны удивляешься, почему испытывающий такие проблемы в чемпионате «Атлетико» выходит и раскатывает «Локо» за 40 секунд, а с другой – даже худшая команда этого чемпионата раскатывает ЦСКА. Разрыв между уровнями лиг настолько катастрофичен? Боюсь, два завтрашних матча Лиги Европы это подтвердят.
И при таком упадке клубного футбола кто-то ждёт и даже требует от нашей сборной выхода из группы на Евро-2020, а также сокрушается по поводу того, что в Катаре нам придётся играть без флага и гимна. С такими делами не придётся.
Лига чемпионов
6 тур
6 тур
"Атлетико" - "Локомотив" - 2:0
Голы: Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54.
Голы: Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54.
Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 (вратарь).
"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Томас, Коке (Лемар, 73), Феликс (Льоренте, 81), Сауль, Корреа (Эррера, 68), Мората.
"Локомотив": Коченков, Хёведес, Чорлука (Магкеев, 69), Кверквелия, Крыховяк, Идову, Рыбус, Мурило, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 75).
Предупреждения: Мурило, 40, Крыховяк, 42, Корреа, 67.
Фото: Getty Images, UEFA.com