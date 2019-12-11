» » «Атлетико» никого не мог победить, но наконец приехал «Локомотив». Даже кризисный Мадрид на три головы выше

«Атлетико» никого не мог победить, но наконец приехал «Локомотив». Даже кризисный Мадрид на три головы выше

«Алавесу», «Байеру», «Гранаде» и «Вильярреалу» нет дела до того, что «Атлетико» недавно был суперклубом: команда Симеоне не могла выиграть в 7 из 8 матчей. Но для «Локо» и такой «Атлетико» – космос.
У «Локомотива» всё плохо, но у «Атлетико» тоже

После первого матча все отдавали должное старанию «Локомотива», но мадридцы приехали и очень спокойно убрали соперника на классе. «Атлетико» показался космосом, топ-уровнем. Но после хорошего старта сезона команда Симеоне выглядит ужасно, идёт на 7-м месте в таблице, а в последних 8 матчах выиграла всего однажды.

У «Локомотива» аналогичная ситуация: одна победа в 9 играх, но на другом уровне, в чемпионате России. Задолго до последнего тура стало известно, что на нём команда Сёмина в дальнейшем и сконцентрируется. А вот «Атлетико» обязан был сделать всё для победы, чтобы не остаться без еврокубков после поражений от «Байера» и «Ювентуса».

Автобус не продержался и минуты

Из-за дисквалификации Баринова «Локомотив» вышел в 6 номинальных защитников: в дополнение к оборонительной пятёрке в опорной зоне расположился Мурило. Быстро пропущенный гол в таком составе – то, чего нужно избежать любыми способами. «Локомотив» избежал, но совсем уж крайними мерами: Коченкову пришлось тащить пенальти Триппьера после собственного глупого фола на 41-й секунде. Кстати, с ещё одним нарушением правил, которое показали в трансляции, но выход Антона с ленточки почему-то не заинтересовал видеоассистентов, а назначенный пенальти стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов после прошлогоднего финала.

ВАР против «Локомотива» и за него

На 17-й минуте «Атлетико» получил ещё один шанс пробить с 11-метровой отметки, который Феликс использовал идеально. Хозяевам помогли видеоарбитры, подсказавшие Кашшаи о глупой игре рукой Жемалетдинова. В середине тайма Мората удвоил счёт, но тут просмотр уже сыграл за «Локо», показав сантиметровый офсайд – такие решили сегодня судьбу матча «Шахтёр» – «Аталанта».

Но, честно говоря, от отмены гола «Атлетико» было ни тепло ни холодно. «Локомотив» вроде бы держался на минимальном отставании в счёте, но с такой игрой и оно казалось пропастью – всё-таки от своей штрафной в футболе забивают нечасто.

«Атлетико» никого не мог победить, но наконец приехал «Локомотив». Даже кризисный Мадрид на три головы выше

Стритбол на одно кольцо

Курбан Бердыев в былые времена сравнивал игру «Барселоны» с баскетболом. Первый тайм в исполнении «Атлетико» тоже походил на эту игру, только шла она на одно кольцо, велась одной командой и не требовала удара по воротам каждые 24 секунды.

«Локомотив» на чужой половине поля вообще не появлялся и не имел такой возможности: мадридцы при потере мяча сразу накрывали прессингом, разбирали все варианты, заставляли в лучшем случае отдавать пас в борьбу и выигрывали её. Хозяева всегда создавали численное преимущество, делали всё гораздо быстрее и техничнее – такой контроль соперника в матче двух профессиональных команд увидишь редко.

1:12 по ударам (и то пас Рыбуса в руки Облаку считать не стоило), 66% точности передач, менее 25% владения мячом. В домашнем матче с «Ювентусом» «Локомотив» сыграл неожиданно смело, а на «Ванда Метрополитано» выглядел то ли трусливо, то ли беспомощно, а скорее и так, и сяк.

При этом средняя линия отсутствовала у «Локо» и при обороне («Атлетико» делал на подступах к штрафной что хотел), и при атаке – идти вперёд было просто некому.

Фелипе добил интригу, хотя она и так не подавала признаков жизни

Хозяева наверняка прекрасно понимали, что, если зададутся такой целью, не позволят даже подойти «Локомотиву» к своей штрафной, но лучше было перестраховаться и чуть успокоить бушующего Диего Симеоне. Забить второй удалось вскоре после перерыва: он вырос после контратаки (да, они случались при любой вылазке «Локо» на чужую половину), углового и его неторопливого розыгрыша. Далее «Атлетико» мог уже играться с гостями, которых язык не поворачивался назвать соперниками.

Самый печальный итог матча

Нет, про погружение нашего футбола на дно будет позже. Худшее, что случилось сегодня в Мадриде – травма Ведрана Чорлуки. Человек уже распланировал отпуск и через месяцок должен был приступить к тренировкам, а его со страшной болью унесли на носилках. Остаётся надеяться, что всё только выглядело ужасно.

Испанские аутсайдеры лучше наших лидеров, чего говорить об «Атлетико»?

Смотришь на результаты «Атлетико» и не понимаешь: что же такого страшного в этой команде, что хоть на каком-то отрезке хоть одного из матчей «Локомотив» не может с ними даже посоперничать. Ну ведь откровенный кризис переживает команда Симеоне: в Примере не может обыграть никого, влетает «Байеру» в гостях и побеждает его дома при омерзительной игре. Нынешний «Атлетико» может в перспективе снова стать третьей силой в Испании, но сейчас ею и близко не является.

Впрочем, чему удивляться, если после домашнего поражения от «Эспаньола» в микст-зоне Иван Обляков заявляет, что неважно, на каком месте в Ла Лиге соперник – это испанская команда и этим всё сказано. Так вот на данный момент эта испанская команда идёт вообще последней в таблице с 5-очковым отставанием от зоны невылета. И всё равно она даже не в оптимальном состоянии без труда выигрывает группу и побеждает команду нашей топ-5.


Так что с одной стороны удивляешься, почему испытывающий такие проблемы в чемпионате «Атлетико» выходит и раскатывает «Локо» за 40 секунд, а с другой – даже худшая команда этого чемпионата раскатывает ЦСКА. Разрыв между уровнями лиг настолько катастрофичен? Боюсь, два завтрашних матча Лиги Европы это подтвердят.

И при таком упадке клубного футбола кто-то ждёт и даже требует от нашей сборной выхода из группы на Евро-2020, а также сокрушается по поводу того, что в Катаре нам придётся играть без флага и гимна. С такими делами не придётся.

Лига чемпионов

6 тур


"Атлетико" - "Локомотив" - 2:0

Голы: Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54.

Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 (вратарь).

"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Томас, Коке (Лемар, 73), Феликс (Льоренте, 81), Сауль, Корреа (Эррера, 68), Мората.

"Локомотив": Коченков, Хёведес, Чорлука (Магкеев, 69), Кверквелия, Крыховяк, Идову, Рыбус, Мурило, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 75).

Предупреждения: Мурило, 40, Крыховяк, 42, Корреа, 67.

Фото: Getty Images, UEFA.com


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Теги: Локомотив Атлетико
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