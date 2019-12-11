«Атлетико» никого не мог победить, но наконец приехал «Локомотив». Даже кризисный Мадрид на три головы выше

«Алавесу», «Байеру», «Гранаде» и «Вильярреалу» нет дела до того, что «Атлетико» недавно был суперклубом: команда Симеоне не могла выиграть в 7 из 8 матчей. Но для «Локо» и такой «Атлетико» – космос.

