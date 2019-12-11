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"ПСЖ" забил пять голов "Галатасараю", "Реал" выиграл у "Брюгге"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил "Галатасарай" - 5:0. В другом матче "Реал" обыграл "Брюгге" со счетом 3:1.

Лига чемпионов

6 тур

Голы: Икарди, 32, Сарабия, 35, Неймар, 46, Мбаппе, 63, Кавани, 83 (пен.)

ПСЖ: Рико, Курзава, Диалло, Маркиньос, Куасси (Верратти, 75), Бернат (Керер, 75), Паредес, Сарабия, Неймар, Икарди (Кавани, 68), Мбаппе

Галатасарай: Муслера, Мариано, Байрам, Нагатомо, Маркан, Мор (Фалькао, 62), Донк, Сери (Инан, 41), Н'Зонзи (Озбайраклы, 72), Лемина, Беланда

Предупреждения: Курзава, 45, Беланда, 50, Н'Зонзи, 57, Фалькао, 82, Муслера, 82, Инан, 85, Лемина, 86

Лига чемпионов

6 тур

Голы: Родриго, 53, Ванакен, 55, Жуниор, 64, Модрич, 90+1

Брюгге: Миньоле, Дели, Мехеле, Коссуну, Баланта, Соболь, Вльетинк (Де Кетеларе, 70), Вормер, Ванакен, Деннис, Тау (Шрейверс, 59)

Реал Мадрид: Ареола, Варан, Одриосола, Менди, Милитао, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Модрич, Йович (Бензема, 77), Жуниор (Диас, 73), Родриго

Предупреждения: Модрич, 6, Баланта, 15, Коссуну, 21, Соболь, 34, Каземиро, 37


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Теги: ПСЖ Галатасарай Реал Брюгге
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2 Реал Мадрид 15 34
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