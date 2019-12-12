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Моуринью: предпочел бы проиграть "Баварии" 2:3 вместо 1:3

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (1:3).

"Хороший, важный матч для меня, но я не хочу рассуждать вслух о выводах, которые я сделаю. Собрал для себя немало ценной информации. В качестве примера могу привести то, что сегодня я многое узнал о Фойте, который до этого у меня ни разу не играл. За эти 90 минут я узнал о нем больше, чем за две-три недели внеигровой совместной работы.

Мы играли против очень сильной команды, и это лучшая проверка для нас.

Я предпочел бы победить или сыграть вничью. Или чтобы Сон забил в концовке, и мы проиграли бы 2:3 вместо 1:3. Мы понимали, что этот матч важен для нас другим, но в то же время не хотели, чтобы негативный результат бросал на нас тень. Думаю, сегодня можно сказать хорошее о многих из наших парней", — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.


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Теги: Моуринью Тоттенхэм Бавария Лига чемпионов
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