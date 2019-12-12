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Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА - худший за 17 лет

Все российские клубы завершили выступления в еврокубках в сезоне-2019/20.

Россия набрала 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03. Тогда показатель был 3,625, сообщает Чемпионат.

Напомним, «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА в любом случае не поднимется выше 4-го места в своей группе в Лиге Европы. Кроме того, «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Больше всех очков среди российских команд в нынешнем евросезоне набрал «Зенит» — 9. На втором месте — «Краснодар», в активе клуба семь очков. У «Локомотива» — 6 очков, у ЦСКА и «Спартака» — по 2. «Арсенал» проиграл оба матча и не набрал ни одного очка.


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