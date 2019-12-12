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"Это уровень РПЛ". Бубнов оценил вылет всех российских команд из еврокубков

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал вылет всех российских команд из еврокубков.
Фото: Sportbox
"Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих квартетах Лиги чемпионов, а "Краснодар" и ЦСКА не смогли выйти из группы в плей-офф Лиги Европы. Подобное произошло впервые за 18 лет.

"Как определяется уровень чемпионата? Результатами его представителей в еврокубках. Наши клубы выступили максимально плохо — из шести участников ни один не добрался до весенних стадий… Вот такой и есть уровень РПЛ и местных команд.

Чтобы это изменить, нужно повышать свой уровень до европейского, а не довольствоваться домашними турнирами. Понятно, что никто в РПЛ не играет на скоростях, принятых в чемпионатах Испании, Англии или Германии. Но ничто не мешает нашим клубам ориентироваться на участников поздних стадий еврокубков и стремиться демонстрировать те же показатели у себя", — цитирует Бубнова Sportbox.


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Теги: Бубнов Лига чемпионов Лига Европы Зенит Локомотив ЦСКА Краснодар
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