» » Клопп: вряд ли Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"

Клопп: вряд ли Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящих встречах с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Интересная жеребьёвка. На самом деле я думал, что нам попадётся одна из мадридских команд – так и случилось. У нас только наилучшие воспоминания об этом городе, но в этот раз нам придётся играть там с "Атлетико", и это их домашний стадион. Будет нелегко, но если посмотреть на итоги жеребьёвки, то можно увидеть, что уже на этой стадии сойдутся четыре или пять пар, достойных финала. Так что всё здорово. Трудные матчи, как и должно быть, но, как я обычно говорю, вряд ли мистер Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль".

Что касается нашего предыдущего матча на "Ванда Метрополитано", кажется, тогда нам досталась домашняя раздевалка. Возможно, мы могли бы попросить их отдать нам её снова! Это было действительно здорово. Там было полно символики "Ливерпуля", хотя, думаю, они уже избавились от неё. Это замечательно, что я могу сказать? На этом стадионе прошёл один из лучших вечеров в моей жизни, но в этот раз нам предстоит поехать туда, чтобы максимально выложиться. А затем "Атлетико" приедет на "Энфилд" – тоже прекрасное место", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Клопп Симеоне Атлетико Ливерпуль
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 17 49
2 Лестер  17 39
3 Манчестер Сити 17 35
4 Челси 17 29
5 Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед 17 25
...
20 Уотфорд 17 9
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 16 35
...
3 Севилья 17 31
4 Хетафе 17 30
5 Атлетико  17 29
6 Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Б 17 27
...
20 Эспаньол 17 10
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Клопп: вряд ли Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"
ЦСКА продлит контракт с Кучаевым до 2023 года
Сёмин: пусть другие уходят, мы не будем уходить! 2
Недвед - о доставшемся "Ювентусу" "Лионе" в 1/8 ЛЧ: могло быть и хуже 1
Сёмин обратился к болельщикам "Локомотива": жизнь продолжается! 4
Лига 1 переписала первый гол Паредеса за "ПСЖ" на Неймара
Сульшер: "Брюгге" очень хорошо играл в матчах с "ПСЖ" и "Реалом" в Лиги чемпионов
Невилл считает, что Гринвуд лучше завершает атаки, чем Рашфорд
В "ПСЖ" высказались о желании Мбаппе сыграть на Олимпиаде-2020
Марсело не поможет "Реалу" в матче с "Барселоной"
Директор "Барселоны": мы должны уважать "Наполи"
Капитан "МЮ" Янг покинет клуб по окончании сезона
Уткин: не задумываясь принял бы предложение озвучить FIFA
МИД Украины: позорные оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды 15
ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Посол Украины в Испании: Зозуля - пример для молодых украинцев 14
Дм. Черышев: "Аталанта" - интересный соперник для "Валенсии", которого можно и нужно обыгрывать
Директор "Ман Сити": "Реал" - лучший. Мы хотим быть лучшими, поэтому хотим выиграть у них
Гарсия: настоящее удовольствие принимать "Ювентус"
Зозуля: меня оскорбляют не потому, что я нацист, а потому, что умею читать и каждый день принимаю душ 21
Джи Сун: "МЮ" не хочет сосредотачиваться только на одном турнире
Рок-н-ролл мертв, а «Рубин» ещё нет. В Казани новый амбициозный проект? 1
Флик: Горецка не сыграет в матче с "Фрайбургом", по Толиссо мы должны подождать
Нойер: "Бавария" довольна жребием, но "Челси" - опасная команда
Гордюшенко: надеюсь, вторую часть сезона начну в команде, где смогу играть
Нагельсман: "Тоттенхэм" - одна из сильнейших команд в Европе, нам будет непросто
Агент Сафонов: назначение Уткульбаева в "Рубин" - наиболее логично
Лысый «шарлатан» или лысый «физрук»? Яйца Симеоне или крутость Клоппа? Расклады плей-офф еврокубков
Мюллер: у "Челси" есть игроки, способные доставить неприятности "Баварии"
"Наполи" готов предложить € 30 млн за Торрейру
Все новости