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Сарри: я очень опасался, что нам попадется "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой бьянконери встретятся с "Лионом". По словам Сарри, он очень не хотел, чтобы его команде достался "Реал".

"Нет смысла сейчас говорить о матчах с "Лионом". До них еще 70 дней, впереди трансферное окно и около 15 игр, которые предстоит провести до этого.

Я очень опасался, что нам попадется "Реал". Все остальные варианты были рабочими. Посмотрим, что будет в феврале, но в любом случае в 1/8 финала Лиги чемпионов играть непросто", — цитирует Сарри Mundo Deportivo.

Sport24


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Теги: Сарри Реал Ювентус Лига чемпионов
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