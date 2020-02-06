Фелиш: "Ливерпуль" - самый сложный соперник из всех возможных

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".



"Нас ожидает сложное противостояние. "Ливерпуль", думаю, самый сложный соперник из всех, кто мог нам достаться в плей-офф. Они выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне, невероятно играют и в нынешнем сезоне. Будет тяжело", - цитирует Фелиша Eleven Sports.



Напомним, первая встреча между этими командами состоится 18 февраля на стадионе мадридского клуба. Ответный матч пройдет в Ливерпуле 11 марта.



В нынешнем сезоне Фелиш провел 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.