УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов

???? adidas представил мяч Istanbul 20 для плей-офф и финала #ЛигаЧемпионов-2020! ?@adidasfootball pic.twitter.com/fByD0hlCSK— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 18, 2020
Дизайн вдохновлен представлением о Стамбуле как о месте встречи востока с западом и мосте между Азией и Европой. Для оформления мяча художник нарисовал карту Стамбула с его затейливой сетью улиц, переулков и каналов, говорится а заявлении на официальном сайте УЕФА.
Финал турнира пройдет 30 мая в турецком Стамбуле.
Напомним, что финал ЛЧ ранее проходил в Стамбуле в 2005 году. В драматичнейшем матче встречались "Милан" и "Ливерпуль". "Красные" после первого тайма проигрывали 3:0, но сумели сделать выдающийся камбэк и победить в серии пенальти.
Отметим, что "Ливерпуль" является действующим победителем ЛЧ.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся уже сегодня в 23:00 по мск. Мадридский "Атлетико" примет на своем поле "Ливерпуль" (текстовая трансляция будет на нашем сайте), а в параллельном матче на "Сигнал Идуна Парк" дортмундская "Боруссия" встретится с "ПСЖ".