- Черышев сделал больше, чем Гедеш за весь гребанный матч, - написал фанат "Валенсии" в твиттере под постом о голе россиянина.
Я надеюсь, "Валенсия" теперь понимает, почему Черышев должен выйти в старте, - добавил ещё один болельщик.
29-летний футболист появился на поле на 64 минуте, а на 66 забил единственный мяч своей команды.
Ответная игра "Валенсия" - "Аталанта" состоится 11 марта в Испании.
"Черышев сделал больше, чем Гедеш за всю гребанную игру". Болельщики "Валенсии" - о игре Дениса в матче с "Аталантой"
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев удостоился комплиментов после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:4). Россиянин стал автором единственного гола своей команды.
Источник: УЕФА
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