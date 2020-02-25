Широков: у "Челси" нет шансов в ответной игре с "Баварией"



Экс-футболист " Зенита " и сборной России Роман Широков после поражения "Челси" от "Баварии" (0:3) заявил, что у подопечных Фрэнка Лэмпарда нет шансов на выход в следующую стадию.

Фото: ФК "Челси"

Ответная игра состоится 18 марта в Германии.



"Первый тайм точно не предвещал такой счет. Шансы "Челси" во втором матче? Считаю, без шансов. Отыграться в гостях с 0:3 — это практически нереально. "Челси" это не "Ливерпуль", - сказал Широков в эфире "Матч ТВ".