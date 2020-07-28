26-летний форвард сдал положительный тест и отправлен на самоизоляцию. Таким образом, он пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Встреча состоится 7 августа.
В первом поединке "Реал" на своем поле проиграл горожанам со счетом 1:2.
В текущем сезоне Диас в составе мадридской команды провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Источник Football-Еspana
Форвард "Реала" Диас сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом.
Фото: AS
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