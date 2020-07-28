Форвард "Реала" Диас сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий " Реала " Мариано Диас заразился коронавирусом.

Фото: AS

26-летний форвард сдал положительный тест и отправлен на самоизоляцию. Таким образом, он пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Встреча состоится 7 августа.



В первом поединке "Реал" на своем поле проиграл горожанам со счетом 1:2.



В текущем сезоне Диас в составе мадридской команды провел 7 матчей и забил 1 мяч.



Источник Football-Еspana