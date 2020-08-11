"Краснодар" попал сразу в последний раунд квалификации Лиги чемпионов

Краснодар " начнет свой путь в еврокубках с так называемого раунда плей-офф, четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"

Это стало понятно после того, как в сетке Лиги Европы остались только команды, которым уже обеспечено место в Лиге чемпионов благодаря выступлению в национальных чемпионатах - это "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер" и "Севилья".



Таким образом, третья команда чемпионата Франции "Ренн" получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а бронзовые призеры российского чемпионата заняли его место в раунде плей-офф.



Из-за сдвига календаря в связи с пандемией коронавируса все раунды квалификации будут проходить в формате одноматчевого противостояния. Таким образом, для прохода в групповой этап "Краснодару" нужно будет выиграть одну встречу.