"Краснодар" попал сразу в последний раунд квалификации Лиги чемпионов

"Краснодар" начнет свой путь в еврокубках с так называемого раунда плей-офф, четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
Это стало понятно после того, как в сетке Лиги Европы остались только команды, которым уже обеспечено место в Лиге чемпионов благодаря выступлению в национальных чемпионатах - это "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер" и "Севилья".

Таким образом, третья команда чемпионата Франции "Ренн" получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а бронзовые призеры российского чемпионата заняли его место в раунде плей-офф.

Из-за сдвига календаря в связи с пандемией коронавируса все раунды квалификации будут проходить в формате одноматчевого противостояния. Таким образом, для прохода в групповой этап "Краснодару" нужно будет выиграть одну встречу.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Дюпин: 100-процентный пенальти. Не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами
Боец ММА назвал Широкова змеенышем за избиение судьи 1
ЦСКА продолжит сотрудничество с Аэрофлотом, но авиакомпания не будет спонсировать клуб
Мостовой: казалось, 90-е, когда судьи открыто убивали команды, прошли, но нет 5
"Переслушиваем этот хит". "Спартак" высмеял переговоры арбитров в ответ на твит "Рубина"
Евсеев: главное - не повторять тех ошибок, нетипичных для нас
Слуцкий выложил свое огненное выступление на пресс-конференции под бит 2
Николич: это не пенальти, а желтая карточка нападающему, он ударил Гильерме 8
Источник: "Спартак" лидирует в борьбе за приобретение Лала 4
Слуцкий: решение одно - дисквалифицировать Иванова пожизненно 12
Селюк: было видно, что Дзюбе тяжело играть против Гогуа 3
"Краснодар" попал сразу в последний раунд квалификации Лиги чемпионов 5
Слуцкий: Кашшаи не смог ответить, пенальти это или нет. Что это за ответ?! 17
"Севилья" выбила "Вулверхэмптон" из Лиги Европы 1
Донецкий "Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы 3
Газизов планирует встретиться с экс-скаутом "Спартака" Аверьяновым и предложить ему работу в селекции 3
Глушаков: VAR - это какой-то ущерб России и вообще футбола 6
Все ждали огня от Алексея Миранчука и Хвичи. А зажег Дмитрий Рыбчинский 2
Лондонский "Арсенал" интересуется Промесом и готов заплатить за него 28 млн евро 3
"Рубин" опубликовал фото арбитра Иванова с премией лучшему игроку матча 14
Слуцкий: судьи считают нас всех идиотами 45
Впервые в истории РПЛ за тур удалось забить только одной команде-хозяйке 3
Федун: слухи об отставке Тедеско - попытка изменить вектор внимания с реальных проблем 23
Экс-тренер сборной России Бородюк возглавил австрийский клуб "Хорн" 6
"Локомотив" обыграл "Рубин" в Казани, забив два мяча 18
Стало известно, что сказал Слуцкий арбитру перед удалением 2
Семак: "Ротор" сегодня смотрелся достойно. Могу их похвалить за борьбу 1
Судейский скандал и в Казани: Слуцкого удалили, Гильерме считает, что Игнатьев сам в него врезался 29
Федун - о словах арбитров: абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики 25
Слуцкого удалили в перерыве матча "Рубин" - "Локомотив" 4
Все новости