Бывший президент "Барселоны" - о матче с "Баварией": это унижение, но Сетьена винить не надо

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар поделился впечатлениями от разгромного поражения каталонцев в матче с "Баварией" (2:8) в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Фото: ФК "Барселона"

"Это скорее унижение, чем просто поражение. В ближайшие месяцы у нас будут выборы президента. Бартомеу не сможет выдвинуться, потому что уже провел на посту два срока. Я ценю его работу, но сейчас трудное время.



Тренер приходит и пользуется теми ресурсами, что есть. Фанаты хотели отставки Вальверде, но Сетьена теперь винить не надо", - цитирует Гаспара Marca.



Напомним, что Жозеп Бартомеу занимает должность президента "Барселоны" с января 2014 года. По информации СМИ, сам президент не хочет покидать свой пост, однако после крупного поражения от "Баварии" судьба Бартомеу в каталонском клубе зависит от решения совета директоров клуба. Сообщается, что главного тренера "Барселоны" Кики Сетьена также отправят в отставку.



В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Лионом".