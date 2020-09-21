Соперником "Краснодара" станет греческий ПАОК. Встреча состоится завтра, 22 сентября, в 22:00 мск. Матч будет проходить в Салониках.
"Чемпионат"
В прошлом сезоне "Краснодар" не смог выйти в групповой этап, уступив в плей-офф греческому "Олимпиакосу".
"Мы хотим выиграть, и завтра мы сделаем всё возможное для этого. То, что было год назад с "Олимпиакосом", – уже история. Мы разобрали все ошибки и сделали выводы. Та игра добавила нам опыта. Мы сделаем всё, чтобы подобная история больше не повторилась", - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
Мартынович: разобрали все ошибки и сделали выводы из матча с "Олимпиакосом"
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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