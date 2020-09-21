"Я видел недавнюю игру ПАОКа с "Бенфикой", и мне понравилась греческая команда. В первом тайме она здорово оборонялась, а после перерыва, на мой взгляд, отлично сыграла в середине поля - агрессивно, на контратаках. Считаю, что победный счет в пользу ПАОКа был закономерен.
Надеюсь, что "Краснодар", забив семь голов, выпустил не весь пар. Ведь против греческой команды предстоит совершенно другая игра", - сказал Тихонов.
Напомним, что Тихонов входил в тренерский штаб "Краснодара" с 2014 по 2016 год.
22 сентября, краснодарская команда примет ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе "Краснодар" и начнется в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет 30 числа в Греции. Начало так же - в 22:00 мск.
В прошлом раунде Лиги чемпионов ПАОК прошел "Бенфику". Греческая команда победила португальцев со счетом 2:1.
Источник: Известия
Тихонов: надеюсь, "Краснодар" выпустил не весь пар в матче с "Химками"
Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора Лиги чемпионов "Краснодар" - ПАОК.
Фото: Getty Images
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