Немцы дожали испанцев в дополнительное время, когда победный гол забил вышедший на замену Хави Мартинес.
Для немецких команд это первая победа над испанской в рамках Суперкубка УЕФА. Два прошлых финала, когда "Вердер" и дортмундская "Боруссия" встречались с "Барселоной", сильнее трофей брал испанский гранд.
Для "Баварии" это вторая победа в Суперкубке УЕФА. Первая датирована 2013 годом.
Немецкая команда впервые обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА
"Бавария" обыграла "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).
Фото: УЕФА
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