Немецкая команда впервые обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА

"Бавария" обыграла "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).

Фото: УЕФА

Немцы дожали испанцев в дополнительное время, когда победный гол забил вышедший на замену Хави Мартинес.



Для немецких команд это первая победа над испанской в рамках Суперкубка УЕФА. Два прошлых финала, когда "Вердер" и дортмундская "Боруссия" встречались с "Барселоной", сильнее трофей брал испанский гранд.



Для "Баварии" это вторая победа в Суперкубке УЕФА. Первая датирована 2013 годом.