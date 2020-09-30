— На самом деле ожидали, что матч будет сложным. Понимали, что на этом уровне простых матчей не бывает. Вытерпели.
Может, не все получалось в атака, но на данном этапе важно было победить, — цитирует футболиста "Матч ТВ".
31-летний Газинский в текущем сезоне провёл девять матчей во всех турнирах и отдал голевую передачу.
Напомним, "Краснодар" впервые в своей истории вышел в групповой этап главного европейского турнира Лиги чемпионов. Жеребьевка, на которой мы узнаем соперников "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" состоится сегодня, 1 октября.
Газинский: понимали, что на этом уровне простых матчей не бывает. Вытерпели
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский высказал эмоции после выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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