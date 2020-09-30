"Краснодар" провёл 500 официальный матч в своей истории

Матч противПАОКа стал для "Краснодара" юбилейным.

Поединок в Салониках стал 5??0??0?? официальным матчем «Краснодара» за всю историю ?



И мы впервые в истории пробились в групповой этап #ЛЧ ?



Поздравляем и вас, друзья, и говорим спасибо за поддержку и веру в команду ??#ПАОККраснодар #БыкиВЕвропе #ЛЧ #СПобедой #ВпередБыки pic.twitter.com/NXHB1a7mtN — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 30, 2020

Южане вышли на поле в 500 официальном матче за годы своего существования. Напомним, клуб был основан в 2008 году.500 матч пришёлся на победу команды над ПАОКом и выход в групповой этап Лиги чемпионов.