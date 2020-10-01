— Возможно, один бы еще неплохой полузащитник не помешал, а лучше всего — центральный защитник, усиление в группу обороны и нападающий. Потому что в полузащите еще хватает количества футболистов, а вот в обороне и атаке — нет. Ари сейчас нет, один Берг нападающий, мало ли что с ним случится и нападающего не будет, придется играть, наверное, с Классоном. Поэтому я думаю, что больше всего под Лигу чемпионов нужен нападающий и центральный защитник, — рассказал Тихонов в интервью Sport24.
Тихонов считает, что на данный момент у "Краснодара" очень короткая скамейка запасных, с которой лишь три человека могут выйти и усилить игру. Он добавил, что сейчас у команды начнутся игры по два раза неделю, а поэтому лидеры начнут уставать, получать микротравмы, а заменить их будет некем. Эксперт уверен, что потеря лидеров может серьезно сказаться в важных матчах чемпионата России или Лиги чемпионов.
Напомним, "Краснодар" дважды обыграл ПАОК 2:1 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов впервые в своей истории. Это позволило клубу серьезно увеличить свой бюджет.
Тихонов назвал позиции, которые у "Краснодара" нуждаются в усилении
Футбольный эксперт Андрей Тихонов считает, что "Краснодару" нужно усилить несколько позиций перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Антон Сергиенко/Sportbox
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