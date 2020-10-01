Тихонов назвал позиции, которые у "Краснодара" нуждаются в усилении

Футбольный эксперт Андрей Тихонов считает, что "Краснодару" нужно усилить несколько позиций перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Антон Сергиенко/Sportbox