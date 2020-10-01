— В Лиге чемпионов не бывает проходных групп. Доволен ли я? Не могу ответить на этот вопрос. Будем биться и сделаем всё, что сможем. Покажем российский футбол во всей красе, — рассказал Николич в интервью "Чемпионату".
Николич рассказал, что их план в том, чтобы идти спокойно идти от матча к матчу. Тренер заявил, что они постараются оставить хорошее впечатление.
Напомним, московская команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с "Баварией", "Зальцбургом" и "Атлетико".
Николич — о группе в Лиге чемпионов: покажем российский футбол во всей красе
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвёл итоги жеребьевки ЛЧ для своей команды.
Фото: ФК "Локомотив"
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