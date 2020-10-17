Рамирес - о выходе "Краснодара" в ЛЧ: год назад против "Олимпиакоса" не хватило опыта

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился мнением о противостоянии "быков" с греческими клубами в квалификации Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"