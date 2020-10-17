- Год назад против "Олимпиакоса" не хватило опыта. В Греции нас подвело отсутствие концентрации в концовке, что вылилось в крупное поражение. К ответному матчу в Краснодаре спасти ситуацию было уже очень сложно, тем более что "Краснодар" играл без нескольких травмированных лидеров. А вот к противостоянию с ПАОКом мы подготовились очень хорошо, - передает слова Рамиреса официальный сайт "Краснодара".
Команда Сергея Галицкого в этом году впервые в истории пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов. В раунде плей-офф "Краснодаром" был переигран греческий ПАОК - 2:1, 2:1. Год назад "быки" не смогли пройти эту стадию - в противостоянии с греческим "Олимпиакосом" они уступили в первом гостевом матче 0:4, а в ответном на своем стадионе 1:2.
Рамирес - о выходе "Краснодара" в ЛЧ: год назад против "Олимпиакоса" не хватило опыта
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился мнением о противостоянии "быков" с греческими клубами в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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