- Обсуждение формата клубных соревнований, проходящих под эгидой УЕФА, которые стартуют после 2024 года, вскоре возобновится со всеми заинтересованными сторонами. Никаких решений принято не было, - сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранее появлялась информация, что с сезона 2024/25 количество команд в Лиге чемпионов может быть увеличено до 36 с изменением формата группового турнира. В настоящее время действует схема с восемью группами по четыре команды в каждой. В этом сезоне впервые в истории в групповой раунд ЛЧ пробились сразу три российских клуба.
УЕФА прокомментировал информацию о возможном увеличении числа участников Лиги чемпионов
Пресс-служба УЕФА дала официальный комментарий по поводу возможного расширения Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов.
Фото: УЕФА
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