По информации источника, УЕФА готов рассмотреть увеличение числа команд на групповом этапе с 32 до 36.
Изучается два варианта расширения. Первый - 36 команд будут распределены на 6 групп. Каждый клуб сыграет по 5 игр дома и на выезде.
Второй вариант - каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.
Ожидается, что окончательное решение может быть принято в 2021 году.
Напомним, что на данный момент в групповом этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые распределены в 8 группах. По 2 лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдут уже во вторник, 20 октября. В том числе свои матчи проведут "Зенит" и "Краснодар". Петербургский клуб на своем поле встретится с "Брюгге", а "быки" отправятся на выезд к "Ренну".
Источник: The Telegraph
Лигу чемпионов могут расширить до 36 команд
Формат проведения Лиги чемпионов может измениться с сезона-2024/25.
Фото: УЕФА
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