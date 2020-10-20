"Краснодару" будет очень тяжело в Лиге чемпионов. Хорошо, если в первом круге наберет четыре очка. Может и по-другому сложиться, надо цеплять первые игры, потом уже будет сложнее набирать очки", - сказал Шалимов на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В первом туре "Краснодар" на выезде сыграет против "Ренна". Встреча состоится сегодня, 20 октября и начнется в 22:00 мск.
Шалимов: хорошо, если "Краснодар" наберет четыре очка в первом круге Лиги чемпионов
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов оценил шансы "быков" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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