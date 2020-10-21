- Мы довольны результатом, тем более, что играли на выезде. Думаю, это хорошее начало, - передает слова Смолова пресс-служба УЕФА.
Нападающий "Локо" Федор Смолов в матче первого тура Лиги чемпионов "Зальцбург" - "Локомотив" (2:2) вышел в стартовом составе российского клуба и был заменен на 63 минуте на полузащитника Дмитрия Рыбчинского. Результативными действиями Смолов не отметился.
Смолов - о ничьей "Локомотива" с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов: думаю, это хорошее начало
Форвард "Локомотива" Федор Смолов дал комментарий о матче своего клуба в Лиге чемпионов против "Зальцбурга" (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!